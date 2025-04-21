TÜİK'in Şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeski değerlerine göre yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,51 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 3,78 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Endeks Şubat ayında, yıllık yüzde 28,92, aylık ise yzüde 2,35 artış gösterirken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,38, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,78 yükseldi.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 2,40, yıllık yüzde 27,49 artarken; tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 2,02, yıllık yüzde 37,80 artış kaydetti.

Yıllık en yüksek artış yüzde 52,51 ile veteriner harcamalarında, aylık en yüksek artış yüzde 3,78 ile tohum ve dikim materyalinde görüldü.