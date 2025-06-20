Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Nisan 2025’te yıllık yüzde 30,12, aylık yüzde 2,03 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in açıkladığı Tarım-GFE (2020=100) verilerine göre, Nisan 2025’te tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 30,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,54 yükseldi.

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 2,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,45 arttı. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,98 artış kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARI VE HAYVAN YEMİNDE

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 56,94 ile veteriner harcamalarında gerçekleşirken, aylık bazda en fazla yükseliş yüzde 3,61 ile hayvan yemi alt grubunda görüldü. Bu veriler, tarım sektöründeki maliyet baskısının devam ettiğini ortaya koydu.