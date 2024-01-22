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TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerin göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 38,82, aylık ise yüzde 1,44 arttı. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplarda yüzde 144,54 ile veteriner harcamaları başı çekti.ANKARA (İGFA) - Tarım-GFE'de (2015=100), 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,70 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %34,32, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %72,48 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Buna göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 8,44 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,03 ile hayvan yemi oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 144,54 oranı ile veteriner harcamaları ve yüzde 83,90 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Kasım 2023

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,80 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,70 ile makine bakım masrafları oldu.