Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 45,11, aylık ise yüzde 7,51 oranında arttı. Ana gruplara göre Tarım-GFE ve değişim oranlarında yıllık ve aylık değişimlerde en yüksek olduğu alt grup veteriner harcamaları oldu.ANKARA (İGFA)- Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 45,11, aylık ise yüzde 7,51 artış gösterdi. 12 aylık ortalamalara göre de artış yüzde 36,81 olarak gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 artış oldu.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Buna göre yıllık ve aylık değişimlerde en yüksek alt grup veteriner harcamaları oldu. Yıllık bazda yüzde 167,95 artış kaydeden veteriner harcamaları, aylık bazda ise yüzde 29,35 oranında yaşandı.