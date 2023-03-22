Bursa Yenişehir Belediyesi’nin yap-işlet-devret modeliyle 20 ayda ilçeye kazandıracağı soğuk hava ve paketleme tesisinin inşa edileceği arazi, ulusal bir perakende market zincirine teslim edildi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi’nden tarımsal pazarda, üreticinin elini güçlendirecek, çiftçiye katma değer, vatandaşın cebine katkı sağlayacak devrim niteliğinde bir hamle daha geldi. Yenişehir Belediyesi çiftçiyi doğrudan pazarla buluşturmak amacıyla inşa edilecek soğuk hava ve paketleme tesisinin yer teslimini yaptı.

İlkelerini MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin belirlediği “Üretken Belediyecilik” anlayışının gereği olarak bugüne kadar kooperatifleşme, mera ıslah, ilaçlama, tarla yollarının açılması, çitçinin tarımsal teknolojiden faydalandırılması, tarımsal projelere hibe destekler, tarım ürünlerinin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi gibi birçok çalışmaya imza atan Yenişehir Belediyesi, bu kez Türkiye’ye örnek bir projenin protokolüne imza attı.

Tarım ürünlerini doğrudan market raflarına ulaştıracak, çiftçiye katma değer sağlayacak, tüketiciye uygun fiyata sağlıklı sebze ve meyveye erişim imkanı sunacak dev ölçekli ürün paketleme ve soğuk hava deposunun yap-işlet-devret modeliyle inşa edileceği arazinin yer teslimi yapıldı.

Yenişehir Yeni Mahalle’deki mülkiyeti Hazine ve belediyeye ait olan 40 bin metrekarelik arazide; 15 bin metrekare taban, toplamda 18 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin yer teslim protokolüne Belediye Başkanı Davut Aydın ile Migros Ticaret A.Ş adınaYatırım Grup Müdürü Mehmet Mutlu SezerveEmlak Kontrat Yatırım Müdürü OkhanAtaer imza attı.

Protokolün imza edilmesinin ardından MİGROS AŞ yetkilileriyle birlikte tesisin inşa edileceği araziye geçen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Tesisin yaklaşık 10 bin metrekaresi ürün işleme paketleme, 5 bin metrekaresi soğuk hava, 3 bin metrekaresi ise idari ve sosyal donatı alanlarından oluşacak. Yatırım maliyeti 240 milyon TL olup tesisin en fazla 20 ay içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu projede uyguladığımız yatırım modeliyle; hazine arazisi üzerine belediyenin hak lehtarı olduğu 30 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilerek, yap-işlet-devret modeline benzer yöntemle söz konusu yatırımı ilçemize kazandıracağız” dedi.

Yerel yönetim olarak hazırladıkları avam projeye uygun bir şekilde tesisin yapımı ve 29 yıl süreyle işletilmesi ve süre sonunda da tesisin kamuya makine ve teknik ekipmanıyla birlikte iadesiyle ilgili açılan ihaleyi Migros Ticaret A.Ş.’nin kazandığını belirten Başkan Aydın, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, yılda yaklaşık 50 bin ton ürün işlenip paketleneceğini, tüketici talepleri doğrultusunda ürün gamı değişerek, ürün çeşitliliği artacağını kaydetti.

Yenişehir Belediyesi ile böyle bir projede buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Migros Ticaret A.ŞYatırım Grup Müdürü Mehmet Mutlu Sezer ile Emlak Kontrat Yatırım Müdürü OkhanAtaer de firma olarak çiftçiyi korumak ve tüketicinin yanında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söylediler.