Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi Muhtarı Volkan Aktaş’ın talepleri doğrultusunda sulama amaçlı kullanılacak bürzlerin teslimatını yaptı.ANTALYA (İGFA) - Elmalı Ovası yağış suyunu Yakaçiftlik Mahallesi üzerinden Avlan Gölüne taşıyan kanalın Bayralar Köprüsü kısmında kullanılacak bürzler ile düdene akan su önlenmiş olacak. Yağmur suyu tarım arazilerinde kayıpsız kullanılabilecek.

YAĞMUR SUYU BOŞA GİTMEYECEK

Yakaçiftlik Mahalle Muhtarı Volkan Aktaş mahallenin tarımın yoğun yapıldığı bir bölgede bulunduğunu belirterek “Mahallelimiz tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Mahalle Muhtarı olarak sulama çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bir damla suyumuzun bile israf olmasını istemeyiz. Bölgemiz bu yıl yoğun yağış aldı dolayısıyla iyi bir yağmur suyu oluştu. Bu suyu köyümüze gelen kanal sayesinde kullanabiliyoruz. Ancak Bayralar Köprüsü dediğimiz bölgede bu su düden dediğimiz oyuklardan akıp giderek kaybolmaktaydı. Başkanımız Muhittin Böcek’ten bu konu hakkında yardım istedik. Sağ olsunlar bizleri kırmayarak ilgili bölgeye yerleştirilmek üzere bürzlerimizi verdiler. İnşallah yağmur suyumuzu kayıpsız bir şekilde kullanacağız. Başkanımıza mahallelimiz adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.