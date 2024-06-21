Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı ile birleşen 9 günlük tatilde de ziyaretçi akınına uğradı.MERSİN (İGFA) - İçinde barındırdığı hayvan türleri ile bölgenin ve Türkiye’nin örnek yaşam alanları arasında gösterilen Mersin Tarsus Doğa Parkı’na, kent genelinden olduğu gibi, farklı illerden de binlerce ziyaretçi akın etmeye devam ediyor.

Berdan nehri ve barajın hemen yanı başında kurulu bulunan ve yemyeşil ortamıyla cazibe merkezi olan Tarsus Doğa Parkı, bayram tatilinin ilk 5 gününde 16 bine yakın kişiyi ağırladı.

Farklı maymun türlerinden timsaha, aslandan ayıya, kuş çeşitliliğinden sürüngenlere kadar onlarca türde hayvanı barındıran Tarsus Doğa Parkı’nda zaman geçirmek; çocukların olduğu kadar yetişkinlerinde hoşuna gidiyor. Yaban hayatında yaralanan hayvanların tedavilerinin ve rehabilitasyonlarının da başarı şekilde yerine getirildiği Tarsus Doğa Parkı, gezi tutkunlarının öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor.