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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-400 karayolu Tarsus-Mersin istikameti Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. C.Y. idaresindeki 33 S 4011 plakalı temizlik personellerini taşıyan servis aracı, ışıklarda M.T.’nin kullandığı 63 ABN 163 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan 8 işçi yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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