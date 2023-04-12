Antalya’da alacak verecek tartışması sebebiyle tüfekle vurduğu müteahhit öldüren inşaat işçisi tutuklandı. Cinayet zanlısı ifadesinde alacağını alamadığı için tüfekle vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, Alanya ilçesi Kargıcak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat bekçisi E.B.(59) ile müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) arasında akşam saatlerinde alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine inşaat bekçisi E.B., yanında bulunan tüfekle Reisoğlu’na doğru doğru ateş açtı. Olay ağır yaralanan Reisoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cinayet şüphelisi E.B.l ise Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından olayda kullanılan tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.B., Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. E.B.’nin ifadesinde alacağı olduğunu ve alamadığı için Reisoğlu’nu vurduğunu söylediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan E.B., tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.