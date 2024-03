Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 24’üncü hafta maçında Anadolu Efes ile 24 Mart günü saat 15.30’da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 24’üncü haftanın önemli maçlarından biri Manisa’da oynanacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, 24 Mart Pazar günü saat 15.30’da Anadolu Efes’i Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına Başantrenör Hakan Demir yönetiminde devam eden yeşil-beyazlı takımda Dorukhan Engindeniz ile Mustafa Baki Görür takımla birlikte antrenmanlara başladı. John Roberson, Sinan Sağlam ve Kaan Sarıalan’ın ise tedavileri devam ediyor.

“Pazar günü tüm basketbol severleri Muradiye Spor Salonu’na bekliyoruz”

Play-off yolunda geride kalan her maçın büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Anadolu Efes, sadece ligimizin değil, Avrupa’nın en önemli takımlarından biri. Ancak, bizim de hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için rakip ayırt etmeksizin her maça galibiyet için hazırlanıyoruz. Çünkü, bu bizim kimliğimizde olan bir şey. Biz, her maçı kazanmak ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele eden bir organizasyonuz. Pazar günü, tüm Manisalıları, tüm basketbol severleri Muradiye Spor Salonu’na bekliyoruz. Bu önemli maçın bilet fiyatları da çok uygun. Salonumuzun tıklım tıklım dolmasını ve güçlü rakibimiz karşısında evimizde hep birlikte dev bir galibiyet almayı arzu ediyoruz” dedi.