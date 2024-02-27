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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’i Manisa’da ağırlayacak.

Dev randevu öncesi yeşil-beyazlı takım hazırlıklarını 1’inci Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer yönetiminde sürdürdü.

Milli arada dinlenme fırsatı da bulan yeşil-beyazlı takım, iyi bir antrenman dönemi de geçirdi.