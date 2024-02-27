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Milli arada dinlenme fırsatı da bulan yeşil-beyazlı takım, iyi bir antrenman dönemi de geçirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol takımı hazırlıklarını sürdürdü. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’i Manisa’da ağırlayacak.

Kristal Kar ile hız buluşması

Kristal Kar ile hız buluşması

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