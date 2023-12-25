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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 14’üncü hafta maçında Çağdaş Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 14’üncü hafta Ege Derbisine sahne olacak.

Potanın Tarzanları, 29 Aralık Cuma günü saat 20.30’da Çağdaş Bodrumspor’u Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak. Yeşil-beyazlı takım, Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde mücadelenin hazırlıklarına da başladı.

Play-off potasındaki yerini korumak için mücadele eden Potanın Tarzanlarının maç biletleri de satışa çıktı. Taraftarlar, passo.com ya da Mümin Özkasap Stadı’ndaki passo ofisinden satın alabilirler.