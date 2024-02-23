Keşansporlu bir grup taraftardan takıma mangal partisi Keşansporlu bir grup taraftardan takıma mangal partisi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Milli maç arasında hazırlıklarını 1’inci Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer yönetiminde sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) Milli maç arasına 5’inci sırada girdi. Yeşil-beyazlı takım, arada 1’inci Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Potanın Tarzanları aranın ardından 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Beşiktaş Emlakjet’i Manisa’da Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.