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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Milli maç arasında hazırlıklarını 1’inci Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer yönetiminde sürdürdü. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) Milli maç arasına 5’inci sırada girdi. Yeşil-beyazlı takım, arada 1’inci Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Potanın Tarzanları aranın ardından 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Beşiktaş Emlakjet’i Manisa’da Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak.

Keşansporlu bir grup taraftardan takıma mangal partisi

Keşansporlu bir grup taraftardan takıma mangal partisi

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