Potanın Tarzanları, 4-5 Ekim tarihlerinde oynayacağı FIBA Europe Cup eleme turu maçlarının hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.BURSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 4-5 Ekim tarihlerinde oynayacağı FIBA Europe Cup eleme turu maçlarının hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının Avrupa Kupası macerasına sayılı günler kaldı.

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Yeşil-beyazlı takım, 4 Ekim Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Nevezis, 5 Ekim Perşembe günü de Porto ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Sezona sıkı bir giriş yapan ve ilk hafta Bahçeşehir Kolejini 90-88 mağlup ederek BSL’ye başlayan Tarzanlar’da takımın motivasyonunun üst düzey olduğu görüldü.