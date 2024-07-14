Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları süren ve tamamlanınca Mersin’e bir ‘Kent Müzesi’ olarak kazandırılacak olan Taş Bina Restorasyonu’nu yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.MERSİN (İGFA) - Kendisinin de 5 yıl boyunca görev yaptığı Taş Bina’nın restorasyon çalışmalarının 1 Mart’ta başladığını aktaran Seçer, binanın Mersin tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Taş Bina’nın tarihsel süreci ile ilgili bilgi veren Seçer, “1800’lü yılların sonuna doğru Taş Bina’nın ana kütlesi yapılmış, 1947’den sonra da ilave bazı üniteler inşa edilmiş. Akkahve’nin uzun süre hizmet verdiği, aslında ilk etapta Akotel olarak planlanan ama hiçbir zaman da otel olarak da kullanılmayan ve sonra da belediye binası olarak kullanılan tarihi bir bina” dedi. Binanın; mevcut şekliyle Mersin’e çok uygun olmadığına, tarihi ve otantik özelliğini yitirmiş bir halde olduğuna dikkat çeken Seçer, “Dışarıda ve içeride ilave yapılan bazı ünitelerle, üzerine konulan bazı müştemilatla gerçekten çok çirkin bir görüntü halindeydi” diye konuştu.

“Mersin’in hafızasını ve kültürel birikimini burada sergileyeceğiz”

Başlattıkları çalışmalar neticesinde Taş Bina’yı tarihine ve Mersin’e yaraşır estetik bir görüntüye kavuşturacaklarını belirten Seçer, binanın ‘Kent Müzesi’ olarak kullanılacağına vurgu yaparak, “Mersin’in hafızasını ve kültürel birikimini burada sergileyeceğiz. Yine burada Akkahve’yi tekrar hayata geçirecek, eski Mersinlilere ve genç nesillere o nostaljik havayı burada vermeye çalışacağız. Diğer taraftan da buraya sanatsal faaliyetler ve sergiler için de bir işlev yükledik. Güzel bir çalışma olacak” ifadelerine yer verdi. Seçer, “Çalışmalarımız bittiği zaman Mersinli hemşerilerimizin beğenisini, takdirini kazanan bir bina haline geleceğini umut ediyoruz” dedi.

Kent merkezi eski cazibesine yeniden kavuşacak

Geçmiş dönemlerde tuz deposu, fabrika, lokal ve Akkahve olarak kullanılan ve daha sonra ise belediye binası olarak hizmet vererek günümüze kadar gelen Taş Bina, yapılan restorasyon çalışmaları sonrası tarihi dokusunu kaybetmeden kent kültürünü ve belleğini yansıtacak, kültür-sanat faaliyetleri ve sergilerin yapılacağı bir ‘Kent Müzesi’ haline gelecek. Büyükşehir ayrıca; çarşı merkezde ‘Gurme Çarşı’, ‘Kent Meydanı’ ve ‘Karamancılar Konağı’ gibi pek çok projeyi hayata geçirerek tarihi kent merkezini yeniden canlandıracak ve bir cazibe merkezi haline getirecek.