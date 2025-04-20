SASKİ, Ferizli Gölkent İlköğretim ve Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği eğitimle su tasarrufu bilincini öğrencilere anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinç oluşturmak amacıyla il genelindeki eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Ferizli Gölkent İlköğretim ve Ortaokulu ziyaretinde öğrencilere suyun yaşam için önemi, tasarruflu kullanım yöntemleri ve kaynakların korunmasına yönelik bilgi dolu eğitim sundu.

Tasarruf alışkanlığı küçük yaşta başlıyor

Programda özellikle suyun gereksiz kullanımının önüne geçilmesi gerektiği vurgulanırken, günlük hayatta basit önlemlerle nasıl tasarruf sağlanabileceği örneklerle anlatıldı. Çeşmeleri gereksiz yere açık bırakmamak, diş fırçalarken suyu kapatmak ve damlatan muslukları onarmak gibi alışkanlıkların çocuk yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekildi.

500 öğrenciye ‘Su Müfettişi’ unvanı verildi

SASKİ, Su Müfettişi projesini hayata geçirdiği günden bu güne kadar düzenlediği eğitim programları ile 500 öğrenciyi “Su Müfettişi” ilan etti. Program sonunda öğrencilere teşvik edici hediyeler dağıtılırken, çevresine su tasarrufu konusunda örnek olacaköğrencilere rozetleri verildi.