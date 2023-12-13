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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, taşıt alım ve satımında tarafları koruma altına alan "Taşıt Takas" sisteminin e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmasıyla uygulamaya alınan "Taşıt Takas" uygulamasının e-Devlet entegrasyonunu tamamlandı.

Takasbank tarafından 3 Şubat 2020'de vatandaşların hizmetine sunulan Taşıt Takas, araç mülkiyetinin ve satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi esnasında ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilmişti. Bugüne kadar internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden araç alış ve satış işlemlerine olanak sağlayan Taşıt Takas, e-Devlet kapısının da eklenmesiyle birlikte hizmet sunduğu kanal sayısına bir yenisini daha ekledi.

Vatandaşların güvenli ve hızlı işlem gerçekleştirmeleri, zamandan kazanım sağlamaları gibi pek çok avantajı beraberinde getiren entegrasyon, sistemin güçlü altyapısının daha da ivmelendirilmesine zemin hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından duyurusunu yaptığı hizmet, düşük maliyetle hızlı ve güvenli nakit transferi kolaylığı da sağlayacak.