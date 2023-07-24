Gümrük Muhafaza ekiplerİ uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Taşucu Limanı’na yurt dışından gelen bir otomobil ile tırın çekicisinde uyuşturucu getirildiğini tespit etti. Araçların muhtelif yerlerine gizlenen zehir bir bir ortaya çıkarıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre ilk operasyonda, gemiyle gelen lüks bir araç ekiplerce şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine araç arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpek eşliğinde aramaya tabi tutuldu.

Şüpheli bölgelere narkotik dedektör köpeğin tepkiler vermesiyle birlikte detaylı arama başlatıldı.

Arama sonucu koltukların ve kapıların iç kısımlarına ve aracın doğal boşluklarına gizlenmiş halde 31 kilo esrar ele geçirildi.

Yapılan ikinci operasyonda, ekipler gemiyle gelen ve boş olduğu beyan edilen bir tırı x-ray taramasından geçirdikten sonra tırda şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpek marifetiyle başlatılan aramada köpeğin şüpheli bölgelere tepki verdiği görüldü. Yapılan detaylı kontroller sonucu tırın çekicisinin altına gizlenmiş vaziyette 44 kilo esrar ele geçirildi.

Ekiplerin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde nokta atışı tespit edilen iki araçta toplam 75 kilo esrar ele geçirilerek uyuşturucuya geçit verilmedi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.