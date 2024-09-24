Kocaeli Büyükşehir tarafından İzmit Bulduk Mahallesi ile Kandıra ilçesi Tatarahmet Mahallesini birbirine bağlayan köprüde temel betonları döküldüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Bulduk Mahallesi ile Kandıra Tatarahmet Mahallesini birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki Tatarahmet Köyü Köprüsünde eski köprünün yıkılması sonrasında yeni köprünün yapım çalışmalarına başladı. Kenar ayak temel donatı montajları yapılan köprünün temel betonu döküm işlemleri yapıldı. 18x4 metre köprü açıklığı bulunan 13 adet 75 santim yüksekliğinde öngerilmeli prefabrik kiriş imal edilecek yeni köprü için 100 ton donatı çeliği, 620 metreküp C30/37 hazır beton kullanılacak, 900 metreküp moloz taş inşaatı, 800 metrekare harçlı pere imalatları yapılacak.

ESKİ KÖPRÜ YIKILDI

Eski köprünün yıkım işlemleri de tamamlandı. Mevcut köprünün yoğun yağışlardan dolayı hasar görmesi sonrasında tehlike oluşturması sebebiyle yıkımının ardından yeni köprünün inşaatına başlandı. Yıkılma tehlikesi bulunan mevcut köprü Büyükşehir Belediyesi tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı. Birçok köyün bağlantısını sağlayan ve risk altında olan köprü yıkılmasının ardından yerine inşa edilecek köprünün ayaklarının temel betonları da döküldü. Hızla ilerleyen çalışmaların 2 ay gibi bir sürede tamamlanması planlanıyor.