Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin dost ve kardeş Özbekistan ile birlikte sağlam ve kararlı adımlar attığını, enerji ve savunma sanayii alanlarında iki ülkenin önemli potansiyele sahip olduğunu, siyasi ilişkilerde yakalanan ivmenin ekonomik ve kültürel alanlarda sağlanması için çabaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarındaki saldırılarının bölgede çok büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail’in acilen uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun hareket etmeye zorlanması gerektiğini, bunun için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu konulmasının etkili bir karar olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Bişkek’te gerçekleştireceği zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de en üst düzeyde temsilinin mühim olduğunu, Afganistan’da kalıcı istikrarın tesisinin terör, düzensiz göç, yasa dışı uyuşturucu üretimi gibi tehditlerin bertaraf edilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı