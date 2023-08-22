Zeytin ve çam ormanlarının denizle kucaklaştığı, iç içe geçmiş birbirinden güzel koyları, çevresini sarmalayan irili ufaklı 22 adası, adeta bir açıkhava müzesini andıran mimari yapıları ve büyüleyici denizaltı dünyasıyla Balıkesir’in turizm cenneti Ayvalık, hak ettiği hizmetlere kavuşuyor.BALIKESİR (İGFA) - Temiz denizi ve altın sarısı kumuyla dünyanın en güzel sahillerine ev sahipliği yapan Ayvalık’ın, Mavi Bayraklı plajlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, sahil bölgesinde kaliteyi artıran Büyükşehir Belediyesi, şehrin misafir odası Ayvalık’a çiçek gibi bakıyor. Eski Maliye Kampı ile Cunda Kordon Boyu Sahil Düzenlemesini tamamlayarak altyapısından üst yapısına kadar sil baştan düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; peyzaj ve aydınlatma çalışmalarıyla da bölgeyi daha güvenli, şık ve konforlu bir hale getirdi. Sarımsaklı Sahilinde de kapsamlı bir şekilde çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, kısa zamanda bitecek olan çalışmalarla dünyanın en güzel sahillerinden biri olan Sarımsaklı’yı muhteşem bir hale getirecek.

BÜYÜKŞEHİR, AYVALIK’I GELECEĞE HAZIRLIYOR

Ayvalık’ı; sadece bugünlere değil, yarınlara taşıyacak çevre dostu yatırımları bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi; sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak, denizi kirleten unsurların önüne geçmek ve atık yönetimini doğru şekilde planlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Körfez’e kirlilik taşıyan derelerde bugüne kadar ki en kapsamlı temizlik çalışmasını gerçekleştirerek Nikita Deresi’nden yılların kirini temizleyen Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık’ın birçok noktasında bulunan vahşi depolama alanlarını ıslah edip; toprağın, suyun ve havanın kirlenmesinin önüne geçerek kötü koku ve yangın oluşması riskini de ortadan kaldırdı. Faaliyette olan katı atık aktarma istasyonu aracılığıyla çöpü, merkezdeki Katı Atık Bertaraf Tesisleri’ne taşıyan Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanı oluşumunun da önüne geçiyor. Ayvalık ilçe merkezinde yaşanan kanalizasyon sorunlarını gidermek amacıyla “Merkez Atıksu Terfi Merkezi Projesi”ni hazırlayan Büyükşehir Belediyesi; vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak için de şebeke hatlarını yeniliyor.

KIRMIZI MERCANLAR KORUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi; Edremit Körfezi, Ayvalık adaları ve çevresinde dağılım gösteren kırmızı mercanların; biyoçeşitliliklerinin tespiti ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması hedefiyle hayata geçirdiği projeyle, koordinatlarını haritalara işleyerek koruma altına alınmasını sağladı.

OTOGARLAR YENİLENDİ

Milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayvalık’ta, kullanım ömrünü tamamlayan otogarları sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi; Sarımsaklı ve Altınova Otogarı’nı modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip bir hale dönüştürdü.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ALTIN DOKUNUŞLAR

Ayvalık’ın büyülü güzelliğini gölgeleyen mevcut yollarının fiziki durumlarını iyileştiren Büyükşehir, trafik sorunlarını da doğru kavşak planlaması ile çözerek altın dokunuşlarla ilçenin marka değerini artıyor. Toplu ulaşımda vatandaşlara konforlu ve rahat bir hizmet sunabilmek için çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık’a modern ve kullanışlı duraklar monte ediyor.

Filosuna kattığı 25 adet yeni otobüsle Ayvalık’ın da içinde yer aldığı Körfez Bölgesi’nde toplu ulaşımın kalitesini artıran Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu araçlarla bölgedeki vatandaşlara hizmet veriyor.

YÜCEL BAŞKAN ANKARA’DAN TAKİBİNİ YAPIYOR

Geçimini balıkçılıkla sağlayan ve tekne sahibi olan vatandaşların teknelerini güvenle bağlayabilecekleri; modern, kullanışlı ve afetlere karşı anti kırılgan özellikli balıkçı barınaklarının proje çalışmalarını tamamlatan Başkan Yücel Yılmaz, sürecin özel olarak Ankara’dan takibini yapıyor. Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi Büyük Tekne Barınma Alanı ile Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı’nın yanı sıra; Ayvalık Cunda Adası (Alibey) Balıkçı Barınağı ve Kordon Projesi, Altınova Mahallesi Barınak Projesi yapımı için de çalışmalar son hız devam ediyor.

Afetten zarar gören Kum Adası Köprüsü’nü de yenileyerek vatandaşların kullanımına açan Büyükşehir Belediyesi, Cunda Köprüsü üzerinden geçen vatandaşların “Manzarayı görmek istiyoruz.” talepleri üzerine manzarayı engelleyen yan duvarları ferforje korkuluklarla ile değiştirdi.

ÜRETİCİLERE DESTEK

İlçenin verimli topraklarında yapılan üretimi her daim destekleyen Büyükşehir Belediyesi; Coğrafi İşaretle tescillenen Ayvalık zeytinyağının üretimini teşvik etmek için zeytincilere zeytin toplama kasası ve örtüsü, tohum, tıbbi aromatik bitki fidesi dağıtıyor, balıkçılıkla uğraşan küçük işletmelere balık ağı, büyükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilere de probiyotik desteğinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, çiftçilik yapan vatandaşların; ulaşımlarını daha güvenli ve kolay hale getirmek için tarla ve zeytinlik yollarında genişletme düzenleme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

AYVALIK SİNEKSİZ BİR YAZ GEÇİRİYOR

Ayvalık Belediyesi ile birlikte koordineli olarak haşereyle mücadele işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tüm önlemlerini alarak turizm cenneti Ayvalık’ta vatandaşların sineksiz ve rahat bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.