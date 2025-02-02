Eğitim öğretimde 15 tatilin 3 Şubat itibariyle sona erecek olması dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş, Mudanya-İstanbul hattında çalıştırdığı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) için ek sefer düzenledi.BURSA (İGFA) - Tatil dönüşü oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemlerini alan BUDO, Mudanya-Eminönü hattındaki deniz otobüsleri için ek sefer planlamasında bulundu.

Buna göre mevcut sefer saatlerine ilaveten Mudanya'dan Eminönü'ne saat 15.00 ile Eminönü'nden Mudanya'ya saat 17.30 için ek sefer koydu.