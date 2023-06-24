Şikayetvar, bayram tatiline sayılı günler kala; ulaşım, bilet ve konaklama firmalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi. Bayram arifesinde ani fiyat artışı tüm sektörlerde en çok şikayet edilen konu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Tüketiciler ve markalar arasında köprü görevi üstlenen Şikayetvar, tüm Türkiye’nin tatil hazırlığı yaptığı şu dönemde tur operatörleri, ulaşım firmaları, online bilet siteleri, araç kiralama firmaları ve otellerle ilgili en çok şikayet edilen konuları inceledi. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre sektörlerin tatil döneminde en çok şikayet edilen konuları şöyle sıralandı: "Ani fiyat artışlarının olması. Rezervasyon yaparken sıkıntı yaşama ve para iadesini alamama. İşlem yapıldıktan sonra fiyat değişikliğinin olması, haber verilmeden turun iptal edilmesi ve para iadesinin yapılmaması. Tur içerisinde olan yerlere gidilmeme, hizmetin eksik verilmesi ve rehberin yeterli bilgiye sahip olmaması. Yurt dışı gezilerinde vize sorunu yaşanması."