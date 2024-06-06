Uçak bileti aramaları yüzde 40, otobüs bileti aramaları yüzde 23 arttıİSTANBUL (İGFA) - 4 Haziran günü yapılan kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılacağı açıklandı.

Tatilin 9 güne uzamasının ardından bayramı seyahat ederek geçirmek isteyenler seyahatlerini planlamaya koştu.

ENUYGUN’un uçak bileti kategorisindeki aramaları açıklamanın yapıldığı saat 19.15 itibarıyla yüzde 40, otobüs bileti kategorisindeki aramaları yüzde 23 oranında arttı.

Kabine toplantısı -sonrasında tatilin kamu çalışanları için 9 güne uzatıldığı açıklanmasıyla birlikte henüz tatilini planlamamış seyahat severler uçak ve otobüs biletlerini almak için harekete geçti. Uçak bileti aramaları yüzde 40, otobüs bileti aramaları yüzde 23 oranında arttı.

Verilere göre uçak bileti kategorisinde Trabzon – İstanbul biletleri için aramalar yüzde 93, Adana – İstanbul biletleri için aramalar yüzde 72, Batman – İstanbul biletleri için aramalar yüzde 71 arttı. Otobüs bileti kategorisindeyse en çok aramanın yapıldığı yerler Bodrum, Antalya ve Marmaris oldu.

Konuyu değerlendiren sektör temsilcilerinden Orkun Özkan, “Tatile çok az kaldığı için biletler tükenmek üzere. Eğer tatil yapma niyetiniz varsa daha fazla beklememenizi öneririm. Çünkü gitmek istediğiniz yer için bilet bulamama olasılığınız her an artıyor” dedi.