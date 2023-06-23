Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler, yaşadığı şehirden kilometrelerce uzakta bulunan yazlık beldelerde tatil planını yaptı. Bu da demek oluyor ki, birçok kişiyi uzun yolculuklar bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yazın uzun yolculuklarda güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, uzun yolda araç kullanmakla şehir içinde araç kullanmak birbirinden tamamen farklı şeyler olduğunu belirtti.

"Şahsi aracıyla yola çıkacak olan tüm sürücülerin araçlarının periyodik bakımlarını ve güvenlik kontrollerini mutlaka yaptırmış olmalı; motor yağı kontrolü, yağ-hava ve klima filtre değişimi, lastik-fren sistem kontrolü ve akü şarj kontrolü gerçekleştirilmeli; diğer yandan bunun dışında bireysel olarak uygulanması ve dikkat edilmesi gereken şeyler de bulunuyor" diyen Ünaldı, "Yazın yapılacak yolculuklarda sıcağın etkisi ile sürücünün dalgınlık oranında artış yaşanabilir bu yüzden kişi çok iyi dinlenmiş bir şekilde yola çıkmalı. Uzun yolculuklarda yapılan kazaların yüzde 20’sinin uyku hali ve dalgınlık nedeniyle meydana geldiğini unutmamak gerekiyor. Mecbur kalınmadığı müddetçe gece yolculuklarını önermiyoruz. Yola çıkış zamanı da dikkatli seçilmeli. Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatleri değil de sabahın erken saatlerinde yola çıkmak daha doğru bir tercih olur. En önemli noktalardan biri de mola vermeyi ihmal etmemek gerekiyor" diye konuştu.