Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Çamlık Caddesi'nde vatandaşlara konser sürprizi ile neşeli anlar yaşattı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu da tatil keyfi yaşayan hemşehrilerinin konser coşkusuna ortak oldu.DENİZLİ (İGFA) - Yeni dönemde “insan odaklı şehir” sloganı ile yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Caddesi'nde akşam saatlerinde vatandaşlara konser sürprizi yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu’nun konser sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Birbirinden güzel ve hareketli marş ve şarkılarla Çamlık Caddesi'nde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Şarkı ve marşlara alkışlarla eşlik eden Denizlililer, konser sürprizini büyük bir beğeni ile karşıladı. Bazı vatandaşlar şarkılara oynayarak eşlik ederken, bandonun muhteşem performansı uzun süre alkış topladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da konser esnasında Çamlık Caddesi'nde vatandaşların sevinci ve coşkusuna ortak oldu. Başkan Çavuşoğlu ayrıca Çamlık Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İnsan odaklı bir anlayışla kentte güzelliklerin artması için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Aslolan insan diyerek çıktığımız bu yolda sanat, kültür ve güzelliklerin artması için gayret ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Bandomuzun müzik dinletisi eşliğinde halkımızın mutluluğuna tanıklık ettik” diye konuştu.