Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında hiçbir planlı kesinti yapılmayacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), idari izinle birlikte dokuz gün olan Kurban Bayramı tatili boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için gerekli tedbirleri aldı. Buna göre 24 Haziran Cumartesi gününden başlamak üzere bayram tatili boyuncahiçbir planlı kesinti yapılmayacak.

OEDAŞ, olası arıza ve kesintiler için ise hem merkezde hem de sahada hazırlıklarını tamamladı. Yaşanabilecek arıza ve kesintiler, OEDAŞ’ın teknolojik yatırımları sayesinde ana kontrol merkezinde anında tespit edilecek ve uzaktan kontrol sağlanacak. Yerinde müdahale gereken durumlar için de hizmet verilen beş ildeki toplam 295 kişilik, 140 arıza bakım ve onarım ekibi en kısa sürede çalışma yapacak.

7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayıp bilgi güncellemesi yapan tüketiciler her zaman olduğu gibi KurbanBayramı’nda da SMS bildirimi alabilecek. Tüketiciler ayrıca ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması üzerinden arıza bildiriminde bulunabilecek.