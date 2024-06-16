İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik ekiplerinin vatandaşın güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetlemelere devam edildiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı. Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında "9 günlük Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor." dedi.

9️⃣ günlük Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede: ????8️⃣5️⃣2️⃣ trafik kazası… pic.twitter.com/Bw4hwQOOgB — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2024

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede:

852 trafik kazası meydana geldi.407.731 araç denetlendi.24.357 araca hız ve radar işlemi,42.720 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1.421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

! Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için YOLUN SONU BAYRAM OLSUN! #HayatlaYarışılmaz! #YolunSonuBayramOlsun #TürkiyeninHuzuru"