İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin ise yaralandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı 'Hayatla Yarışılmaz' etiketiyle tatiin ikinci günündeki trafik bilançosunu açıkladı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, vatandaşların güvenliği için denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci günü olan 7 Nisan Pazar günü 572 trafik kazasının meydana geldiği Türkiye genelinde, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Bayram tatilinin ilk 2 günü olan hafta sonunda toplamda 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Yerlikaya, toplam bin 966 vatandaşın yaralandığını belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"Lütfen aşırı hız yapmayalım" uyarısında da bulunan Bakan Yerlikaya,"Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" çağrısını yineledi.