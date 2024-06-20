İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi de yaralandı" açıklamasında bulunduİSTANBUL (İGFA) - Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5. günü 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede: 696 trafik kazası meydana geldi. 10 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 205 kişi de yaralandı.

42 bin 63 araç denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar, 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.