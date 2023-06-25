9 günlük bayram tatilini sağlıklı geçirmek için alınabilecek önlemlere karşı uyaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, turist ishalinin yanı sıra tatilcilerin bu enfeksiyonlara yakalanmamak için tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - 9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı.

Tatili sağlıklı geçirmek için alınabilecek önlemlerin olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Tatillerde birçok insan turist ishali gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre ve grip gibi hastalıklara dikkat etmek gerekiyor. Turist ishalinin yanı sıra tatilcilerin bu enfeksiyonlara yakalanmamak için tedbirli olmaları önemli” açıklamasında bulundu.

Kronik hastalığı bulunanlara ve alerjisi olanlara özellikle uyarılarda bulunan Doç. Dr. Elif Hakko, tatilde alınabilecek 8 önlemi şu şekilde sıraladı: