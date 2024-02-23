Artuklu Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede muhtar ve şehir aileleriyle buluştu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Artuklu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede, kentteki muhtar ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Buluşmaya, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin de katıldı.

Başkan Tatlıdede, muhtar ve aileleri tek tek dinleyerek sorun ve taleplerini aldı. Ailelerin ilettiği sorunları not alarak ilgili birimlere çözüm konusunda gerekli talimatları verdi.

Buluşmada ‘Biz Birlikte Güzeliz’ mesajı veren Başkan Tatlıdede, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Her biri bizim için çok kıymetli. Devlet millet olarak daima şehit ailelerimizin yanındayız. Aynı program çerçevesinde Muhtarlarımız ve kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Kendileriyle bol bol sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledik.

Üzerimize düşen ne varsa, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazırız. Kendilerinden tek tek dinlediğimiz sorun, talep ve önerileri anında ilgili birimlere gerekli talimatları verdim. Bize iletilen her bir sorunu inşallah en yakın zamanda çözüme kavuşturacağız. Ayrıca çıktığımız bu kutlu yolda da, 31 Mart seçimleri için kendilerinin desteğini ve hayır dualarını istedik. Davetimize icabet edip toplantıya iştirak eden bütün katılımcılara teşekkür ediyorum."