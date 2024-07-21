İbrahim Tatlıses 15 yıllık dargınlığa son verdiği Yıldız Tilbe’nin konserine 100 adet kırmızı gül yolladı.MUĞLA (İGFA) - 3 gün boyunca sosyal medyada Türkiye gündeminde ilk sırada yer alan Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses ile yaşadığı 15 yıllık küslüğe son vermişti. Bodrum Halikarnasos’da sahneye çıkan Yıldız Tilbe, şarkılarıyla olduğu kadar enerjisiyle de kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İbrahim Tatlıses 15 yıllık dargınlığa son verdiği Yıldız Tilbe’ye konserine 100 adet kırmızı gül yolladı.

Yıldız Tilbe sahneden kendisine teşekkür ettikten sonra İbrahim Tatlıses şarkısı ‘Mavi Mavi’yi söyledi.

Bir hafta boyunca Bodrum’da tatil de yapan Yıldız Tilbe denizin ve güneşin tadını çıkardı.