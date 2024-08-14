Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Dilovası Tavşancıl Sahil Parkı’nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Köprü manzaralı sahil parkı yeni görünümüyle göz kamaştırıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Tavşancıl Sahil Parkı, yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla birlikte yeni yüzüne kavuştu. Kentin pek çok önemli noktasını yeni parklar ve sosyal alanlarla donatan Büyükşehir, var olan parkları da düzenleyip halkın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi için Tavşancıl Sahil Parkı’nı yeniledi. Tavşancıl Sahil Parkı yapılan düzenleme çalışmaları ile gece ayrı gündüz ayrı atmosfere büründü. Köprü manzaralı sahil parkında gündüz deniz, kum ve güneşin keyfi sürülürken, gece ise vatandaşları ışıltı bir manzara karşılıyor.

SOSYAL DONATI ALANLARI YENİLENDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil parkında deniz kıyısı tahkimat onarımı, yürüyüş yolu ve sosyal donatıların yenilenmesi gibi birçok çalışmayı gerçekleştirdi. 35 bin metrekare alan sahip parkta kapsamlı bir yenilemeye giden ekipler, iş dâhilinde dalgaların karaya zarar vermemesi adına 600 metrelik taş tahkimatın yapımını tamamladı. Deforme olan 477 metre uzunluğundaki sahil yürüyüş yolunu daha kullanışlı hale getiren Büyükşehir, çocuk oyun grupları ve spor alanları dâhil tüm sosyal donatı alanları sil baştan yeniledi.

TAVŞANCIL SAHİL PARKI’NA NELER YAPILDI?

Büyükşehir, Tavşancıl Sahil Parkı’na yeni kentsel donatı elemanları yerleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 23 adet kamelya, 22 adet bank ve 3 adet piknik masası belirlenen alanlara konulurken, 20 adet barbekünün de yenilenmesi yapıldı. Ayrıca park içerisinde bulunan futbol ve basketbol sahalarının tel çit tamiratı, tuvaletlerin iç ve dış kapı yenilemeleri, amfi korkuluk ve zemin döşemeleri ile deforme olan aydınlatmalar yenileriyle değiştirildi. Yenileme çalışmaları kapsamında sahil şeridine beş adet balık tutma iskelesi yapıldı.

SAHİLE 500 TON KUM SERİLDİ

Büyükşehir, bölgede yaşayanların daha nezih bir ortamda yaşamlarını sürdüreceği Tavşancıl sahiline 500 ton kum serdi. Halkın sahilden tam manasıyla yararlanmasını amaçlayan Büyükşehir, plajdaki soyunma kabinlerini ve duşları da yeniledi.