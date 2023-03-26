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Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 43 AT 726 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen idaresindeki İ.K. idaresindeki 43 AAJ 025 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü İ.K. yaralandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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