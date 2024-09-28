CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, İpsala’nın Sultanköy ve Balabancık köylerinde kavun üreticilerini ziyaret etti. Taybıllı, ziyarette çiftçilerin sorunlarını dinleyerek ve tarım sektörünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’nın Balabancık ve Sultan köylerinin Kavun üretiminin önemli merkezlerinden olduğunu vurgulayan Taybıllı, “Buğdaydan, Ayçiçeğine, Kavuna kadar bu sene çiftçilerimiz ürünlerinden para kazanamadı.” dedi. Başkan Av. Harika Taybıllı, Kavun ve Karpuz üreticilerinin de bu yıl ciddi zararlar yaşadığını belirterek, “Kavunlar tarlada kalmış, toplananlarda Traktör arabalarında alıcı bekliyor ama o da yok, fiyatlar çok düşük. Üreticimiz bu sene Kavunda da zarar etti.” ifadelerini kullandı.

Taybıllı şunları kaydetti: “İpsala ilçemizin Sultanköy ve Balabancık Köylerimizde görüştüğümüz Kavun üreticileri, geçen yıla göre maliyetlerin 0 arttığı bu dönemde Kavun fiyatların dip yaptığını dile getirdiler. Üreticimiz Kavun toptancılarının tarladan kilosunu 2-3 TL.ye alım yaptığını, kavunun maliyetinin 4 lirayı buluduğunu dile getirdiler. Böyle giderse gelecek yıllarda bu ürünleri üretecek çiftçi bulamayız. Tarım üreticisinin sorunlarının çözümü üzerinde etkili politikalar üretmek amacıyla Genel Merkez düzeyinde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak önemli çalışmalar yapıyoruz ve her zaman üreticinin yanındayız. Çiftçilerimizin ve halkımızın güzel günleri uzakta değil. Yapılacak ilk genel seçimlerden sonra, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu dertlerin çaresiz olmadığını tüm halkımız görecektir.”dedi.