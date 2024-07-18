Keşan'da 2024 Yılı Yaz Kararnamesi ile adliyeden ayrılan hakim ve cumhuriyet savcılarına veda yemeği verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2024 yılı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile Keşan ilçesinden başka illere ve ilçelere tayini çıkan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları için Keşan Adliyesi tarafından düzenlenen veda yemeğine ; Adalet Müfettişi Akın Kavi, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, Keşan Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Demirtaş, Keşan Baro Temsilcileri Burcu Ortaç Irmak ile Özden Erduran, tayinleri çıkan Cumhuriyet Savcıları Hasan Sami Erdoğan ve Ömer Faruk Tın, Hakimler Ali Ulvi Çağıran, Ayşegül Bayramoğlu, Beyza Yenidünya ile Emre Tekin, Avukatlar ve Keşan Adliyesi personeli katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, "Mesleğimizin en zor zamanlarından biri tüm güzellikleriyle alıştığımız yere ve burada kurulan dostluklara veda etmektir.İsmi veda olsa da, biliriz ki güçlü bağlarla kurulan dostluklar asla son bulmaz. Bugün burada toplanmamızın amacı da, onlara veda etmek için değil başarı dolu bir geleceğe uğurlamak içindir.Tayin olarak aramızdan ayrılan hakim ve savcılarımızın gidişine üzülsek de, genel olarak istedikleri yerlere tayin olmaları ve bundan duydukları memnuniyet bizleri teselli etti. Ben her birine ilçemizde yaptıkları çalışmalar ile adalet hizmetine katkılarından dolayı teşekkürü borç biliyorum. Dilerim ki yeni görev yerlerinde aileleri ile birlikte huzurlu,mutlu,sağlıklı günler onlarla olsun. Yine dilerim ki Allah onları gittikleri yerlerde iyi insanlarla karşılaştırsın.

Tayini çıkan kıymetli meslektaşlarıma bıraktıkları hoş seda için teşekkür ediyor, meslek hayatlarında başarı ve muvaffakıyetler diliyorum.'' dedi.

Keşan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Demirtaş konuşmasında "Aramızdan ayrılan değerli meslektaşlarımıza Keşan Adliyesinde yürüttükleri özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Tayin olan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına Adalet Müfettişi, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı ve Keşan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı tarafından plaketleri takdim edildi.