12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, Türkiye’nin en iyi yarışçılarından oluşan ekiplerin katılacağı J/70 Match Race sınıfı ile devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda sporseverleri unutulmayacak bir yarış haftası bekliyor. Geçen hafta sonu J/70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarış ile başlayan organizasyonda, 11 Ağustos Pazar günü Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve IOM Sınıfı yarışları yapıldı.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası’nın bu sene otuz ikincisi gerçekleşti. Caddebostan Adalar parkurunda yapılan yarışa yaklaşık 40 tekne katıldı. Aynı gün 1 metre IOM (International One Meter) sınıfı uzaktan kumandalı yarışı Moda Koyu’nda düzenlendi. Yarışta, yaklaşık 15 IOM teknesi mücadele etti.

J/70 MATCH RACE YARIŞLARI TÜRKİYE’DE İLK KEZ YAPILACAK

Yedi metre uzunluğunda bir tekne modeli olan J/70 sınıfının hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında popülerliği artıyor. J/70 sınıfı yelkenli teknelerle gerçekleştirilen bir tür yelken yarışı formatı olan J/70 Match Race sınıfında, iki tekne karşı karşıya gelerek birbirleriyle doğrudan yarışıyor.

J/70 Match Race yarışında, genellikle takımlar arasında taktiksel mücadele yaşanıyor. Bu tür yarışlarda rakip tekne üzerinde baskı kurmak, stratejik manevralar yapmak, rüzgâr ve akıntı koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek gibi unsurlar ön plana çıkıyor. Belirli bir pistte veya rotada düzenlenen yarışlar, genellikle birkaç farklı turdan oluşuyor.

Bu tür etkinlikler, yelkencilik becerilerini geliştirmek ve rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmak için harika bir fırsat olarak görülüyor. Ayrıca J/70 sınıfı, kullanıcı dostu yapısı ve eğlenceli yarış formatı nedeniyle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yelkenciler için tercih edilen bir seçenek olarak yükselişini sürdürüyor.

ÇETİN BİR ÇEKİŞME YAŞANACAK

Türkiye’de ilk kez yapılacak J/70 Match Race yarışında, davet usulü çağırılan 8 tekne arasında çetin bir çekişme yaşanacak. Türkiye’nin en iyi yarışçılarından oluşan ekiplerden ilk gün 8 tekne birbiriyle eşleşip gün içinde eleme usulü ile 4 tekneye düşecek. Ertesi gün final etabına kalan bu 4 teknenin kıran kırana mücadelesinin ardından, günün sonunda birinci belli olacak. Bu yarışta TAYK hakem komitesine yurt dışından gelen 2 Umpire (Deniz üzerinde karar verici jüri) eşlik edecek. Dünyaca ünlü jüri Şef Umpire Hırvat Neven Baran, bu 2 kişiden biri olarak organizasyonda yer alıyor.