Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 44’üncü Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Genel Kurul’da 2 yıl önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Albert Saydam yeniden Başkan olarak seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Dünyada ve Avrupa'da araç üretimi pandemi öncesi rakamlarına gittikçe yaklaşıyor. Türkiye’ye bakıldığında ise ne yazık ki tablo bu kadar olumlu değil. 2022’yi üretimde 13’üncü, satışta da 18’inci kapattık. 2023 tahminleri ise uluslararası raporlarda bir sıra gerileyeceğimiz yönünde. Önümüzdeki ülkeler Kanada, Endonezya, Fransa ve İspanya.

Biliyorsunuz hem TAYSAD hem de OSD’nin ilk 10’da yer alma hedefi var. Bunun şu andaki karşılığı 2,3 milyon adetlik araç üretimidir. 2017’de 1,7 milyonu yakalamıştık, bu sene ise üretimimiz, 1,3 milyon adedin gerisinde kalacak gibi görünüyor. Bu tablo esasında hepimizin, otomotivde yer alan paydaşların ve şirketlerin önünde bulundurması gereken ve ‘neden dünyadaki büyümeyi yakalayamıyoruz’ diye kendimizi sorgulamamız gereken bir tablo” dedi.