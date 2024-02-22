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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında denetimi yapılan yapılara ilişkin taze betondan numune alınması, deneylerin yapılması ve raporlanması sürecinin izlenmesi ile denetlenmesine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımladı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde bazı ibareler değişirken, laboratuvarlarda bulunan beton kırım cihazı, el terminalleri ve beton etiketlerine ilişki geçici madde ilave edildi.

CİHAZLAR YIL SONU İTİBARİYLE KULLANILAMAYACAK

Buna göre, 22 Şubat 2024 tarihinden önce EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından laboratuvarlara ücretsiz olarak temin edilen el terminallerinin, bakım ve garanti kapsamındaki arızaları EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından 31/12/2024 tarihine kadar ücretsiz olarak karşılanacağı, ancak bu cihazlar 31/12/2024 tarihinden sonra kullanılamayacağı hüküm altına alındı.

Ayrıca yine 22 Şubat 2024 tarihinden önce yapı denetimi hizmet sözleşmeleri imzalanarak sözleşmesi devam eden işlerde EBİS kapsamında alınacak numuneler tamamlanıncaya kadar beton etiketleri yapı denetim kuruluşu tarafından EBİS merkezi izleme yazılımı üzerinden paketler halinde talep edileceği, beton etiket bedeli, yapı denetim kuruluşu tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş hesabına yatırıldıktan sonra herhangi bir ilave ücret ödenmeksizin EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından yapı denetim kuruluşunca belirlenen laboratuvara teslim edileceği kaydedildi.

Söz konusu değişikliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.