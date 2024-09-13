Son dönemde pazarda sebze fiyatlarındaki artış, vatandaşı zorlamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Özellikle kış aylarına hazırlık yapmak isteyenler, fiyatların yüksekliği karşısında zor durumda kalıyor. Kilosu 130 liraya kadar çıkan taze fasulye, adeta cep yakıyor ve alıcı bulmakta zorlanıyor.

Kışlık hazırlıklar için kilolarca taze fasulye almak isteyen vatandaşlar, bu fiyatlar karşısında planlarını ertelemek zorunda kalıyor. Taze fasulye, sebze yemeklerinin vazgeçilmezi olsa da, fiyat artışları nedeniyle sofralardaki yerini kaybetme riski taşıyor.

Bir vatandaş, her geçen gün artan fiyatlarla baş etmekte zorlandıklarını dile getirerek, “1 kilo fasulye 130 lira olabilir mi? Et zaten alamıyoruz, artık sebzede hayal olacak gibi..” diyerek tepki gösterdi.