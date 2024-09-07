Yaz sonuna doğru taze fasulye hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler, ürünlerini toplamaya başlarken, tezgahlarda kilosu 50 TL’den satışa sunulan taze fasulyenin fiyatının düşüp düşmeyeceği ise merak konusu haline geldi.BURSA (İGFA) - Yaz sonuna doğru taze fasulye hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Üreticiler, ürünlerini toplamaya başlarken, tezgahlarda kilosu 50 TL’den satışa sunulan taze fasulye, mevsimin en çok rağbet gören sebzeleri arasında yer alıyor.

Eylül ayı ile birlikte tarlalarda yoğun bir hasat sürecine giren çiftçiler, taze fasulyeyi toplarken verimden memnun olduklarını belirtiyor. Ürünlerin pazara inmesiyle fiyatlarda da bir rahatlama yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, hasat edilen ürün miktarının artmasıyla birlikte arz-talep dengesinin kurulacağını ve fiyatların kısa sürede düşeceğini öngörüyor.

Gemlik'te taze fasulye yetiştiren bir üretici, "Bu yıl tarlalarda bereket var. Henüz yeni hasat yapmaya başladık, ürünler daha tazeyken fiyatlar yüksek seyrediyor, ancak önümüzdeki haftalarda bol miktarda ürün piyasaya sürüldükçe fiyatlarda da ciddi düşüşler göreceğiz," dedi.