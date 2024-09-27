Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeleri yaptıkları yazılı açıklamayla TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı. ANKARA (İGFA) - TBB Encümen Üyeleri kamuoyunda uzun süreden beri tartışmaya açılan, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden ve istinaf aşamasında bulunan dosya ile ilgili görüş ve değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma ve yargılama ilk aşamasından bu yana haksızca ve hukuka aykırı bir şekilde devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Göreve seçimle gelen Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, yargı eliyle siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Ülkemizin gerçek gündemi açlık, yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği, deprem ve belediyelerin mali açıdan yaşadığı sorunlardır. Bu sorunların tartışılması ve çözülmesi gerekirken, davanın belli odaklarca bilinçli olarak gündemde tutulması toplumun tamamında büyük bir rahatsızlık yaratmaktadır. Hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacak ve siyasi saiklerle verilecek kararlar, demokrasimizi, birlik ve beraberliğimizi derinden yaralayacaktır" ifadelerini kullandı.

TBB Encümen Üyeleri yazılı açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak da dahil cezai sonuç doğuracak bir onama kararı, yerel demokrasimizi zedeleyeceği gibi, halkın vicdanını kanatacak ve toplumsal barışımıza zarar verecektir. Yargı organlarımızı siyasi saiklerle değil, anayasa, yasa, adalet duygusu ve ceza hukukunun evrensel ilkeleri doğrultusunda bir an önce karar vermeye çağırıyor, toplumun bütün kesimlerini hassas olmaya davet ediyoruz.Birinci derece mahkemesince verilen hukuka aykırı kararın istinaf aşamasında, toplumun beklentileri doğrultusunda beraatle sonuçlanmasını umut ediyoruz"