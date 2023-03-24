Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin istişare toplantısında konuşan Prof. Dr. Şükrü Karatepe, afet anlarında itfaiyecilere tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade ettiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen deprem sonrası istişare toplantılarının üçüncüsü büyükşehir belediye itfaiyelerinden temsilcilerle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından afet bölgesinde yapılan çalışmalar gündemiyle başlayan “Deprem Sonrası İtfaiye Daire Başkanları İstişare Toplantısı” açılış konuşmaları Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ramazan Özcan Yıldırım tarafından yapıldı. Büyükşehir belediyelerinden itfaiye daire başkanları ve idari personelin yer aldığı toplantıda, itfaiye teşkilatlarının iyileştirilmesi ve müdahale süreçlerinin hızlandırılması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Prof. Dr. Karatepe, afet sürecinde itfaiyecilerin tarihi bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizdi.

TÜRKİYE İTFAİYE MODELİ

Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketine değinen Prof. Dr. Karatepe, konuşmasında üst üste gelen afetlere rağmen bölgede özverili çalışmalar gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Afet süresince itfaiyecilere tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirten Karatepe, “İtfaiyecilik mesleğinin iyileştirilmesi, müdahale standartların geliştirilmesi konusunda beklentileri ve ortak kanaatleri içeren bir rapor hazırlayacağız.” ifadelerini kaydetti. Katılımcılara "Şehirlerde Risk Önleyici Afet Yönetim Modeli" sunumunu gerçekleştiren Dr. Baraçlı ise yaptığı konuşmada, afete dayanıklı dirençli şehirlerin oluşturulabilmesi için atılacak adımları anlattı. “Müstesil sorumluluk” kavramına değinen Baraçlı, dirençli şehirlerin inşasında tüm paydaşların etkin rol alması gerektiğini söyledi. Birlik tarafından bölgede yapılan ve devam eden çalışmalara dair bilgilerin aktarıldığı toplantı, “Türkiye’deki İtfaiye Modeli” gündem maddesinin görüşülmesinin ardından noktalandı.