TBMM’de sürekli işçi statüsünde istihdam edilecek 275 personel, noter huzurunda canlı yayında kurayla belirlendi.ANKARA (İGFA) - TBMM'NİN personel ihtiyacını karşılamak üzere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sürekli işçi statüsünde 275 personel için 14 Ekim-27 Ekim tarihleri arasında alım ilanına çıkılmıştı. Başvurusu kabul edilip, kriterleri karşılayan adaylar arasında noter huzurunda yapılan dijital kura ile işe alım süreçleri tamamlandı.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, kura çekimi programı için yaptığı konuşmada, Meclisteki hizmetlerin kalitesinin artırılması için işçi alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara, İstanbul ve Yalova için işçi alımına çıkıldığını aktaran Uzun, kura sonucu ile işe başlayacak olan personelin, TBMM gibi saygın bir kurumda çalışmanın gururunu yaşayacaklarına inandığını belirtti. Talip Uzun, Mecliste çalışmaya hak kazanacak adaylara, yeni işlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM Genel Sekreteri Uzun, konuşmasının ardından butona basarak kura çekimini noter huzurunda başlattı.

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