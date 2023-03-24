Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan sahra aşevinde TBMM aşçıları, depremzedelere en lezzetli ramazan menülerini hazırlıyor.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat'ta yaşanan ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzede vatandaşlar, çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, TBMM aşçıları bu yıl Ramazan ayını evsiz geçiren depremzedelere destek olmak üzere bölgede harekete geçti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla Şehit Er Mehmet İnan Parkı'nda kurulan aşevinde 3'ü TBMM aşçısı olmak üzere 13 Meclis personeli görevlendirildi.

İlçenin en büyük aşevi konumundaki 400 metrekarelik çadırda günlük 400 kişilik sahur, 1000 kişilik iftar menüsü hazırlanıyor, ayrıca çay servisi de yapılıyor.