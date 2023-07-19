Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni gelen zamlar ve ekonomik sorunların konuşulması için TBMM’nin 25 Temmuz Salı günü toplanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na başvurduklarını açıklamıştı.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1681368016812900361

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, Genel Kurulun, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.