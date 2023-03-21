Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarını tespit etmek üzere Meclis araştırma komisyonu kuruldu.ANKARA (İGFA) - Balıkçılıkla ilgili siyasi partilerin Meclis araştırma önergelerinin görüşmelerinin birleştirilerek yapılmasına karar verildi.

Meclis araştırma önergelerinin görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren balıkçılık alanında yapılmak istenenlerin ve kurulmak istenen sistemin bugün geldiği noktanın, arzu edilen düzeyin çok uzağında olduğunu savundu.

Deniz ekosistemlerinin geleceğini güvence altına alan politikalara öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Örs, "Yeni planlamalar yapılmalı ve balık stoklarının canlanması için çalışmalar hızlandırılmalıdır. Her türlü yasa dışı, kayıt dışı ve kural dışı faaliyetlerin engellenmesi için gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır ve uygulamaya konulmalıdır. Ülkeler arası farklılıklardan dolayı avlanmada uğradığımız kayıplara son verilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı, adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, başta AB üye ülkeleri olmak üzere, komşu ülke pazarları potansiyelinden yararlanılarak ikili veya bölgesel ticari anlaşmalar vesilesiyle dış pazarların geliştirilmesinin, sektör açısından önemine değinerek, AB'ye ihraç edilen en önemli hayvansal ürünün su ürünleri olduğunun altını çizdi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, acilen balık kurumu oluşturulmasını istedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe işaret ederek, bu kanun sayesinde yasa dışı avcılık yapan 550 kaçak teknenin mülkiyetinin kamuya geçirildiğini anlattı.

Araştırma komisyonunda bütün paydaşların dinleneceğini kaydeden Karayel, su ürünleriyle ilgili denizlerde yaşanan sıkıntıların başında çevre kirliliği kaynaklı sıkıntıların geldiğini söyledi.

Kurulan araştırma komisyonu 21 üyeden oluşması kararlaştırıldı.