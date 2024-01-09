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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Diyanet-Sen 3. Büyük Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, başlangıcından itibaren hem Memur-Sen'i hem Diyanet-Sen'i çok yakinen takip ettiğini, sendikaların geldiği noktadaki başarısının fedakar, gayretli, ihlaslı çalışmaların sonucu olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Diyanet-Sen 3. Büyük Türkiye Buluşması Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de gerçekleştirildi.

Programda "Kudüs şairi" olarak bilinen şair, yazar, eğitimci ve Memur-Sen'in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan'ı vefatının 24. yılında anan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Memur-Sen'in başlangıcında çok büyük katkıları olan, yaşadığımız çağın Türkiye'deki önemli mütefekkirlerinden, mücadele insanı, eylem insanı Mehmet Akif İnan beyefendiyi ve Diyanet-Sen'in kuruluşunda çok büyük emekleri geçen rahmetli Ahmet Yıldız beyefendiyi rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişinin namazdan sonra bıçaklı saldırıda yaralanmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını belirterek, Galip Hoca ve onunla beraber yaralanan kişiye şifa diledi. Söz konusu olayın bir kere daha uyanık olmak, Türkiye'nin birliği ve beraberliği konusunda hassas davranmak gerektiğini gösteren fevkalade menfur bir saldırı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, geçmiş dönemlerde özellikle milletin ortak değerlerine saldırılar konusunda nice acı hatıraları yaşamış bir ülkedir. Birileri Türkiye'nin sesinin daha gür çıkmasını önlemek için, Türkiye'de birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak için milletin değerlerine saldırıyı hep kendileri için bir araç olarak kullanmışlardır. Ümit ederiz ki bu saldırı, sadece münferit bir saldırıdan ibaret olsun. Şu anda en büyük tesellimiz, saldırganın emniyet güçleri tarafından yakalanması, sorgusunun devam ediyor olmasıdır. Ümit ederiz saldırgan, münferit bir hadisenin failidir. Eğer bu işin arkasında birtakım organize işler varsa bu işlerin sahipleri de şunu iyi bilsinler ki Türkiye, birtakım organize işlerle karıştırılmak isteniyorsa bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir" diye konuştu.