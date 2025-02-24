Dünyada yeni şeyler söyleyen, yeni birtakım teklifleri insanlığın gündemine taşıyanların etkili olacağını belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anadolu irfanının, dünyaya tam da öğretileceği bir zamandayız." dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen, "15. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dünya tarihi bakımından önemli bir döneme girildiğini, bu dönemin iki önemli özelliğinin öne çıktığını söyledi.

Artık dünyanın bir ülkenin, bir bölgenin tek başına yönetebileceği bir yer olmaktan çıktığını ifade eden Kurtulmuş, "Önce çift kutupluluk, ardından tek kutupluluğun denendiği dünya sistemi, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla çok kutuplu bir dünyaya doğru hızlı bir şekilde evrilmektedir. Önümüzdeki dönemde köklü değişiklileri hep birlikte izleyeceğiz. Ama bunların en başında gelecek olan şey, artık dünyada çok kutupluluğun gerçekleştiği bir uluslararası dengenin oluşmaya başladığıdır. Bu çok kutupluluk, kutuplaştırma anlamında değil, aynı zaman çok merkezlilik anlamındadır. Yani dünyanın artık yeni birtakım güç merkezleri ortaya çıkacak, bunlar zaman içerisinde gelişecekler ve etkilerini artıracaklardır." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çok kutuplu, çok merkezli dünya sisteminde bundan sonraki süreçte etkili olacak ender ülkelerden birisinin Türkiye olacağının altını çizerek, "Böylesine önemli bir ivmeyi ve gelişme trendini yakalamış olmak, sizlerin her birinizin de temsil ettiğiniz ülkelerde yaptığınız çalışmaları kolaylaştırıcı önemli bir faktördür. Ama aynı zamanda üzerinize çok daha büyük bir sorumluluğu yüklemektedir. Onun için çok daha titiz, çok daha dikkatli ve hızlı bir şekilde çalışmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurtumuş, dünyada yaşanılan sorunların ve bunların kaynağının; "hakim, küresel kültür” olduğunun herkes tarafından anlaşıldığına işaret etti.

Artık dünyada sert gücün tek başına işe yaramadığının anlaşıldığını söyleyen Kurtulmuş, kültürel diplomasinin güçlü bir şekilde uygulanabilmesi için derin ve tarihi köklerin olmasının da şart olduğunu belirterek, Türkiye’nin, derin ve tarihi köklerini ciddi şekilde takip eden, onları ortaya çıkaran, tarihten alınan mirasla güçlü bir şekilde ecdadın ayak izlerini sürerek yoluna devam eden bir kültürel diplomasi faaliyeti izlediğini vurguladı.